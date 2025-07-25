Врач Егорова: в бассейне можно подцепить хламидии, грибок и ротавирус

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить стринги в открытых бассейнах — якобы люди в откровенных купальниках могут быть переносчиками заболеваний, передающихся половым путем. Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала 360.ru, так ли это на самом деле.

В бассейне действительно может подцепить некоторые вирусы и бактерии, но это не зависит от купальника, отметила Егорова.

«Хламидии можно подцепить. Только это не зависит от того, стринги, не стринги. <… > Казуистические случаи, конечно, но теоретически можно. Больше ничем нельзя, хоть ты голый, хоть ты в шортах купаешься, вода все равно попадает», — объяснила врач.

Она добавила, что ткань не является фильтром для бактерий.

«Если за уши притянуть, то количество выделяемого биоматериала через плотный купальник чуть меньше, чем без купальника. <… > Но это происходит из урогенитального тракта, и это все защищено», — отметила Егорова.

Помимо хламидий, в бассейне можно заразиться грибком и ротавирусом.

«Из половых — только хламидии, потому что гонококки, трихомонады, бледные трепонемы, они сразу же умрут. Вот если хлорация воды или озонирование хорошее, то в принципе тоже нельзя заразиться. Там умрет все», — подчеркнула специалист.

Ранее биолог Ирина Лялина предупредила, что несоблюдение гигиенических норм в дачных бассейнах может привести к размножению опасных бактерий, таких как синегнойная палочка и легионелла.