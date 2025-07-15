Биолог Лялина нашла угрозу в дачных бассейнах в виде синегнойной палочки

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина сообщила NEWS.ru , что несоблюдение гигиенических норм в дачных бассейнах может привести к размножению опасных бактерий, таких как синегнойная палочка и легионелла. Эти микроорганизмы способны вызывать инфекции кожи, ушей и дыхательных путей.

Также биолог отметила, что домашние бассейны могут быть опасны из-за водорослей, которые делают воду мутной и скользкой, и грибков, вызывающих кожные инфекции. Еще один микроорганизм, который может обитать в бассейнах, — криптоспоридий, способный вызывать диарею.

Лялина призвала внимательно относиться к состоянию фильтров и насосов, так как неисправное оборудование может стать причиной удара током. Кроме того, опасность представляют скользкое дно и неустойчивая конструкция бассейна.

Для обеспечения безопасности бассейна важно не перегружать системы очистки и регулярно проводить их обслуживание в соответствии с рекомендациями производителя. При изменении цвета или запаха воды необходимо сразу проверять и регулировать химические параметры, например, с помощью хлорирования.