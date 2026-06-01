Тюменские врачи спасли курильщика со стажем от рака легкого

В Тюмени врачи спасли пациента с раком легкого благодаря ранней диагностике

Специалисты клинического центра «Медицинский город» в Тюмени успешно прооперировали 62-летнего пациента с раком легкого благодаря ранней диагностике. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Мужчина обратился в поликлинику по месту жительства с жалобами на одышку, кашель и общую слабость. Врачам он признался, что курил около 40 лет.

В ходе обследования обнаружили затемнение в верхней доле левого легкого. Медики провели антибактериальную терапию, компьютерную томографию и биопсию участка легочной ткани.

Обследование подтвердило диагноз — плоскоклеточный рак легкого. Опухоль еще не вышла за пределы органа, метастазов не обнаружили. С помощью небольших проколов хирурги удалили пораженный участок в пределах здоровых тканей.

«Курил почти всю жизнь, знал, что вредно, но думал, что обойдет стороной. Врачи нашли опухоль рано, успели прооперировать. Но зачем ждать чуда? Лучше бросить заранее», — рассказал о впечатлениях пациент.

Мужчину выписали домой под амбулаторное наблюдение, он чувствует себя хорошо.

