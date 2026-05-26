Врачи в Химках вернули женщине с четвертой стадией рака возможность ходить

В Химкинскую больницу критическом состоянии поступила 46-летняя пациентка, самочувствие которой стремительно ухудшалось в течение нескольких недель. Все началось с резкой боли в области лопатки и онемения рук, однако вскоре женщина полностью утратила способность двигаться.

Обследование показало запущенную стадию рака левой молочной железы с множественными метастазами в легких, лимфатических узлах и костной ткани.

Особую сложность ситуации вызывало то, что опухолевый процесс привел к разрушению позвонков в шейном и грудном отделах позвоночника и сдавлению спинного мозга. Хирургическое вмешательство в таких условиях оказалось невозможным. После обсуждения на врачебном консилиуме было принято решение о проведении интенсивной системной терапии.

«В моей практике уже были похожие ситуации, где я действительно наблюдала положительные исходы подобных случаев. Конечно, здесь мы понимали, что ситуация граничит с невозможной, но системный подход и вера в возможности современной медицины давали нам шанс», — рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Химкинской больницы Анастасия Фатеева.

Лечение оказалось длительным и комплексным процессом, в котором участвовала целая команда специалистов.

Пациентка одновременно получала противоопухолевую терапию, находилась под наблюдением химиотерапевтов, а также пользовалась поддержкой паллиативной службы и патронажа на дому в самые тяжелые периоды. Постепенно к процессу добавилась реабилитация.

«Уже через месяц после начала лечения произошло чудо. К женщине начала возвращаться чувствительность в ногах, она смогла впервые за долгое время присаживаться в кровати и самостоятельно двигать конечностями. Спустя год упорной борьбы компьютерная томография показала, что опухоль значительно уменьшилась, метастазы в органах регрессировали, а структура костей начала стабилизироваться», — отметила Анастасия Фатеева.

Сегодня пациентка уже передвигается самостоятельно, чувствует себя удовлетворительно и продолжает плановую терапию.