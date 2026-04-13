Тюменские врачи спасли 91-летнюю женщину с разрывом аневризмы аорты

Минздрав: в Ишиме спасли пожилую пациентку с разрывом аневризмы и кровотечением

Врачи Тюменской области спасли 91-летнюю женщину, у которой диагностировали разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Пациентку доставили в Областную больницу № 4 в Ишиме с жалобами на острую боль в животе и спине. Во время обследования медики выявили разрыв аневризмы, который сопровождался массивным внутренним кровотечением.

К лечению подключились сердечно-сосудистые хирурги Областной клинической больницы № 1 города Тюмени. После консультации специалисты совместно приняли решение провести протезирование поврежденного участка аорты. В Минздраве подчеркнули, что операция прошла успешно, несмотря на высокий риск осложнений, связанный с сопутствующими заболеваниями пациентки.

«Командная работа и преемственность между медицинскими учреждениями региона позволили спасти жизнь пациентке, несмотря на крайне неблагоприятный прогноз», — отметил сердечно-сосудистый хирург Областной больницы № 4 г. Ишима Мансур Косимов.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее подготовят к выписке.

В конце марта в Сергиевом Посаде врачи выполнили сложнейшее вмешательство на сонной артерии, используя технологию реверсного кровотока. Благодаря этому медикам удалось снизить угрозу инсульта и спасти 75-летнего мужчину.