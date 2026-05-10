Тихий убийца. Ученые выяснили, к чему приводит даже одна ночь без сна

Команда ученых из Ибаданского университета в Нигерии выяснила, что даже одна бессонная ночь способна вызвать разрушения головного мозга человека, похожие на симптомы болезни Альцгеймера. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на научное исследование.

Ученые проанализировали большое количество медицинских исследований, посвященных недосыпанию, памяти и функциям мозга. Специалисты изучили материалы за последние 25 лет.

«Выяснилось, что даже короткий период бессонницы или беспокойного сна вызывает множество проблем, ослабляет связи между клетками мозга, провоцирует воспаление, ухудшающее память, способствует накоплению токсинов и замедляет образование новых клеток мозга», — заявили в статье.

Исследователи отметили, что людям в возрасте от 18 до 64 лет требуется спать от семи до девяти часов в сутки, а детям младшего возраста — еще больше. Если нет, то могут возникнуть проблемы, схожие с хроническим дегенеративным заболеванием — болезнью Альцгеймера, обычно поражающей пожилых людей.

Кроме того, ученые выяснили, что короткий дневной сон и увеличение продолжительности сна в целом могут помочь решить многие проблемы, включая резкие перепады настроения.

Исследователи также отметили, что во время сна мозг активно закрепляет и сохраняет воспоминания, полученные днем. При бессоннице гиппокамп хуже работает, что ведет к накоплению вредных веществ и ослаблению связей между клетками мозга.

