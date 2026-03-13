Сегодня 19:50 От бессонницы до нервных срывов и развода. Почему храп убивает здоровье и рушит отношения Сомнолог Царева объяснила главные риски храпа для здоровья и отношений 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Храп — достаточно распространенное явление, от которого страдают и мужчины, и женщины. Но особенно этот недуг сказывается на отношениях партнеров, разрушая их сон и провоцируя постоянный стресс. Во Всемирный день сна 360.ru разобрался, как справиться с этой проблемой и сохранить семью.

Печальная статистика По данным на сентябрь 2025 года, 50% россиянок хорошо высыпались только без партнера, а почти 80% страдали от его храпа или движений во сне — об этом свидетельствуют исследования ORMATEK. Причем чаще всего женщины не говорят своему партнеру, что просыпаются от его храпа или движений (78%). Еще 27% респонденток рассказали, что умалчивают о том, что спать в одной постели неудобно.

Однако у сна с храпящим партнером есть несколько серьезных последствий. И речь не только о бессонице, но и об ухудшении слуха, рассказал «Абзацу» врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Влияние храпа на здоровье партнера Для городской среды существуют свои стандарты по уровню шума, и далеко не во всех населенных пунктах их соблюдают. Речь идет о гигиенических нормах как для внешнего шума, так и для внутреннего, которые обозначают границу, при которой существует риск влияния на здоровье. «Превышение будет приводить к негативным последствиям, будь то настроение, либо слух. Даже гаджеты иногда дают предупреждение, что „вы слушаете слишком громко, пожалуйста, уменьшите громкость, чтобы не повредить слух“. Поэтому осторожность должна быть», — предупредила в комментарии 360.ru кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева. Что касается храпа, продолжила эксперт, то он, как и любой шум, безусловно, способен повлиять на здоровье семьи — как психологическое, так и физическое.

Он влияет как на того, кто храпит, так и на того, кто рядом, хотя бы потому, что чувствительные люди могут воспринимать внешние стимулы даже низкой интенсивности, особенно если они рядом с ними. Это может нарушать качество сна. А мы знаем, что если человек спал меньше восьми часов, 92% более раздражительны, чаще срываются на близких, пропускают тренировки и копят стресс в течение года. Елена Царева

Как храп вредит спящему Нарушение качества сна имеет долгосрочное, краткосрочное и всеобъемлющее влияние. Кроме того, нельзя забывать, что храп сигнализирует о проблемах с дыханием. «Что касается того, кто храпит, — это явный признак того, что у человека проблемы со здоровьем, в частности, с дыханием во сне. Потому что храп — наиболее яркий и иногда единственный признак остановок дыхания во сне, который формируется на уровне от носа до трахеи», — объяснила врач. Такие остановки дыхания могут закончиться летальным исходом.

Громкость храпа коррелирует с тяжестью таких нарушений. В последнее время все больше находим подтверждений. Если храп становится громким и еженочным, тут есть повод потерять сон. Не только из-за звука, а из-за беспокойства за близкого. И часто к нам приходят вдвоем, например, один с храпом, другая — с бессонницей, потому что этот караулит товарища, чтобы он не задохнулся. Елена Царева

Все эти факторы влияют на качество сна, его продолжительность и долголетие. Во время остановки дыхания падает уровень кислорода и наступает гипоксия, которая влияет на все органы и ткани. Поломки происходят на уровне клеток и ДНК, накапливаются продукты обмена, которые должны выводиться. Это грозит развитием болезни Альцгеймера или Паркинсона, а также деменции других вдов. «Гипоксия запускается свободно-радикальные процессы окисления, которые в принципе воспринимаются организмом как стресс, и это одно большое системное воспаление может развиться при усилении этих процессов. Нет кислорода — страдает все, особенно мозг», — подчеркнула Царева.

К краткосрочным последствиям относится сонливость, а с ней связано каждое пятое ДТП. «Поэтому от сонливости могут оба пострадать, и тот, кто храпит и недодышивает, и тот, кто слушает этот храп и не досыпает. Оба могут попасть в аварию на следующее утро. Падает иммунитет одной бессонной ночи», — добавила специалист. Также храп и остановки дыхания во сне сказываются на сердечно-сосудистой системе, повышается давление и пульс. Это приводит к гипертоническим кризам, инсультам и инфарктам.

Нет ни одной сферы здоровья в жизни, которая бы не поражалась из-за нарушения дыхания во сне. Тут непосредственно нехватка воздуха, а с другой стороны еще и мозг страдает, потому что он вынужден пробуждаться, дабы восстановить дыхание. Елена Царева

От недосыпа развивается потливость, повышается уровень сахара, начинается сахарный диабет и ожирение. «Поэтому спать нужно хорошо и регулярно. Сегодня самый замечательный день, чтобы об этом напомнить. Храп — это признак, который может заставить задуматься, а не пора ли сделать это прямо сейчас и спасти сон и того, кто храпит, и того, кто слушает. Не говоря о детях, которые следуют за родителями в их режиме сна и привычках», — подчеркнула врач.

Как бороться с храпом Каждый метод имеет свою точку приложения и определенные условия использования, отметила Царева. «Появились устройства, которые наклеиваются, либо крепятся с помощью лент в области груди.<…> Когда человек переворачивается на спину, они срабатывают, создают какой-то сигнал типа вибрации либо электрического сигнала, они все по-разному работают, что заставляет человека перевернуться», — рассказала сомнолог. Через месяц-полтора таких тренировок организм приучается переворачиваться, однако эффективность устройств ограничена, потому что храп подразумевает и остановку дыхания. В таком случае нужно исходить из степени тяжести недуга.

Давайте самое тяжелое. Тяжелое у нас все, что больше 30 остановок дыхания в час. Там все очень просто. Метод основной один — это ПАП-терапия, специальный прибор с маской, который помогает дышать и избавляет от остановок дыхания во сне. Елена Царева

Средняя степень — от 15 до 30 остановок дыхания в час, здесь подойдет лор-хирургия, внутриротовые устройства в сочетании с позиционной терапией. «В легкой степени — от пяти до 15 остановок в час добавляются более популярные и известные в широких массах методы, например, позиционная терапия как самостоятельный метод, различные устройства по укреплению глотки, например, тренажеры для глотки, различные спреи для укрепления слизистой, чтобы человек меньше храпел и меньше отечности было. И все перечислены ранее методы», — заявила Царева.

От чего точно стоит воздержаться, так это от метода с заклеиванием рта, так как у человека должен быть альтернативный способ дыхания, если заложен нос. «Заклеивание рта — метод опасный, нежели эффективный», — предупредила собеседница 360.ru.

Что делать, если партнер храпит Психологи рекомендуют подстраиваться под ритм храпа и использовать его в качестве белого шума. «Постоянство тоже неплохо успокаивает, как колыбельная. Это, конечно, больше из разряда шуток. Генераторы белого шума можно попробовать, но беруши были бы более эффективны. Плюс в последнее время появились беруши с памятью формы, индивидуальные беруши, мотоциклетные очень хватят, которые не вызывают боли, подстраиваясь под ушную раковину, и уменьшают воздействие звука», — посоветовала Царева. Есть вариант уходить спать и в другую комнату, однако, во-первых, такая возможность есть не у всех, во-вторых, это выглядит совсем крайней мере, и может даже спровоцировать охлаждение в отношениях.

Что делать, если партнер не хочет идти к врачу Если партнера беспокоят методы лечения, те же приборы с маской, всегда можно напомнить, что в памперсе гораздо неудобнее, чем с прибором от храпа, заметила Царева. «Учитывая, что риски повышаются в пять раз по инсульту и инфаркту, то перспектива становится не очень радужной. Очень важно отметить, что когда есть нарушение сна, либо, не дай бог, падение кислорода из-за остановок дыхания во сне, то страдает мозг», — говорит врач.

А на фоне того, как все сейчас очень заняты тем, чтобы много и продуктивно работать, стоит учитывать, что сон играет огромное значение для восстановления и сохранения когнитивных функций.

Если мы одну ночь не выспимся, то когнитивные функции падают примерно так же, как у пьяного человека. Например, 18 часов без сна — это как 0,5 промилле в крови. Если 21 час без сна, то скорость реакции не шире, как у человека, который имеет 0,8 промилле алкоголя в крови. И если человек каждый день как будто бы пьяный, то ни о каком продвижении и большем зарабатываемым денег идти речь не может. Елена Царева

Уставший человек принимает менее выгодные для него решения. В стрессе он недополучает 200-300 тысяч в год. «Нарушение сна и нарушение дыхания во сне — это уже стресс для организма. Если это каждую ночь, то мы теряем реальные деньги. А человек, если выспится, у него сил больше, и голова более ясная, и здоровье есть, и силы для всего, чего он хочет. Поэтому тут можно идти как от позитива, от лечения, так и от негатива, если не лечиться. Тут уже от человека зависит, что ему ближе», — заключила сомнолог.

Семейный психолог Радмила Стригунова посоветовала избегать агрессивных уговоров для похода к врачу. «Это может разрушить близкие отношения между мужем и женой. А вот корректно с ним поговорить: „Любимый, давай как-то обратимся к врачу, я очень хочу с тобой быть вместе, с тобой проводить ночь, спать в одной кровати, чтобы у нас была идиллия, давай вместе справимся с этой проблемой“. Все в основном решают конструктивные разговоры», — рекомендовала эксперт. Если женщина будет уходить куда-то спать от мужа, ограждаясь от ночных звуков, в семье могут возникнуть конфликты, предупредила психолог.