The Guardian: употребление картофеля фри повышает риск развития диабета

Исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало, что употребление картошки фри три раза в неделю увеличивает риск развития диабета второго типа на 20%, а пять раз в неделю — на 27%. Об этом сообщил MK.Ru со ссылкой на The Guardian .

Эксперт в области общественного здравоохранения Гарвардского университета Сейед Мохаммад Мусави возглавил международную группу ученых, которые изучили взаимосвязь между потреблением картофеля и риском развития диабета второго типа.

По словам доктора Каутер Хашем, картофель может быть частью здорового рациона, если его запекать, варить или разминать в пюре, ведь в таком виде он содержит мало жира и является источником клетчатки, витамина С и калия.