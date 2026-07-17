Тест-системы болезни Альцгеймера зарегистрируют в России в конце 2026 года

В конце 2026 года в России планируют зарегистрировать тест-системы для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Об этом РИА «Новости» сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

«Я думаю, что к концу года мы их (тест-системы. — Прим. ред.) зарегистрируем», — сказала она.

Тесты позволят раньше фиксировать когнитивные нарушения по специфическим биомаркерам и диагностировать болезнь Альцгеймера, сопровождающуюся диффузной атрофией головного мозга.

Ранее стало известно, что в России разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе ДНК.