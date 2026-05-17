В России разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе ДНК

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/www.globallookpress.com

Российские ученые разработали новый алгоритм подбора препаратов при гипертонии на основе анализа ДНК, его расширение планируется на другие классы антигипертензивных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

Ученые предложили подход, позволяющий сделать терапию артериальной гипертензии персонализированной и точной.

«На основе влияющих на эффективность гипотензивных препаратов генетических факторов исследователи разработали алгоритм подбора терапии и дозировки», — заявили в университете.

В пресс-службе добавили, что подход предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам с выбором препарата и режима дозирования с учетом генетических особенностей пациента.

Ранее ученые создали лекарство от генетической склонности к плохому холестерину. Холестеринемия появляется из-за мутации липопротеидов.

