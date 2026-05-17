В России разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе ДНК
Российские ученые разработали новый алгоритм подбора препаратов при гипертонии на основе анализа ДНК, его расширение планируется на другие классы антигипертензивных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Сеченовского университета.
Ученые предложили подход, позволяющий сделать терапию артериальной гипертензии персонализированной и точной.
«На основе влияющих на эффективность гипотензивных препаратов генетических факторов исследователи разработали алгоритм подбора терапии и дозировки», — заявили в университете.
В пресс-службе добавили, что подход предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам с выбором препарата и режима дозирования с учетом генетических особенностей пациента.
Ранее ученые создали лекарство от генетической склонности к плохому холестерину. Холестеринемия появляется из-за мутации липопротеидов.