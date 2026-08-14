Терапевт назвал список обязательных анализов для чекапа организма

Базовый чекап организма включает всего несколько важных анализов. На их основе хороший врач способен составить общее представление о здоровье пациента. Об этом 360.ru рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«Это общий анализ крови, общий анализ мочи. Неплохо проверить выделительную систему (я всегда ввожу в чекап копрологию), биохимию — показатели печени, поджелудочной, желчного пузыря, уровень глюкозы. И врач сразу увидит, есть там проблемы или нет», — подчеркнула она.

По словам Лапы, нескольких анализов обычно достаточно, но если есть конкретные жалобы, нельзя медлить с походом к врачу.

О том, в каком случае без чекапа не обойтись и как справиться с тревогой, если с анализами что-то не так, — в материале 360.ru.