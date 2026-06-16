Терапевт Козырев напомнил об опасности самолечения

Ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев заявил NEWS.ru , что летом многие люди занимаются самолечением и тем самым рискуют своим здоровьем.

По его словам, в отпускной период многие игнорируют важные симптомы из-за нежелания сосредотачиваться на проблемах со здоровьем.

«Заболевания требуют обращения к врачу, поскольку зачастую пациент не может правильно поставить диагноз, что ведет к назначению неэффективного или избыточного лечения. В обоих случаях возможны негативные последствия для организма», — отметил Козырев.

Он подчеркнул, что некоторые люди объясняют ухудшение состояния акклиматизацией, усталостью или другими факторами. Однако боли в животе, груди, а также повышение температуры способны указывать на развитие серьезного заболевания.