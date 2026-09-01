Терапевт Устинова предупредила, что инжир может ухудшить состояние при проблемах с ЖКТ

Инжир — это не только вкусный фрукт, но и полезный продукт для здоровья человека, сообщила «Газете.Ru» терапевт и диетолог «СМ-Клиник» Елена Устинова. Она отметила, что инжир содержит клетчатку, калий, магний и другие полезные вещества, необходимые для сердечно-сосудистой и нервной систем.

По словам врача, пищевые волокна в инжире поддерживают нормальную работу кишечника и помогают дольше сохранять чувство сытости. Однако при склонности к диарее, вздутию и другим проблемам с ЖКТ большое количество инжира может ухудшить состояние.

«Людям с сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена не обязательно полностью отказываться от инжира, но важно учитывать его количество и общий состав рациона. Особенно осторожно следует относиться к сушеному инжиру», — добавила специалист.

Диетолог призвала не воспринимать инжир как средство для лечения заболеваний или «очищения» организма. Его преимущества связаны с тем, что он помогает разнообразить рацион и обеспечить организм полезными веществами. Оптимально употреблять свежий инжир как часть обычного рациона, сочетая его с другими продуктами.