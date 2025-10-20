Терапевт Цинбал рассказала, что каждый пятый россиянин умирает от ишемической болезни сердца

Терапевт Елена Цинбал в беседе с РИАМО сообщила о возрастающем риске развития серьезных заболеваний после 40 лет. Среди них — сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, артриты и болезни мочеполовой системы.

По словам специалиста, риск усугубляется из-за малоподвижного образа жизни, курения, лишнего веса, повышенного холестерина и злоупотребления алкоголем. Эти факторы способствуют развитию гипертонии, инсультов, ишемической болезни сердца и инфарктов миокарда, отметил сайт NEWS.ru.

Особое внимание Цинбал уделила ишемической болезни сердца, отметив, что от нее умирает каждый пятый в России.

Ранее диетолог Ботикария Гарсия указала, что частые ночные походы в туалет могут сигнализировать о различных заболеваниях, включая сахарный диабет, сердечную недостаточность и инфекции мочевыводящих путей.