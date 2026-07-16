Терапевт Тринц назвал ожирение и проблемы со слухом факторами риска развития болезни Альцгеймера

Терапевт Даниил Тринц рассказал, какие факторы могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. В беседе с Lenta.ru он выделил несколько основных врагов мозга.

По словам специалиста, к развитию заболевания могут привести ожирение, патологии сердца и сосудов, сахарный диабет и проблемы со слухом. Также риски повышают черепно-мозговые травмы, депрессия, вредные привычки и малоподвижный образ жизни, отметил KP.RU.

Особое внимание, по словам Тринца, стоит уделить людям старше 65 лет и тем, кто имеет генетическую склонность к заболеванию. Для снижения рисков он рекомендовал наладить сон, увеличить физическую активность и придерживаться MIND-диеты, которая включает в себя употребление зелени, ягод, орехов, круп, рыбы и оливкового масла.

Кроме того, терапевт подчеркнул важность социальных контактов для профилактики болезни. Он отметил, что живое общение с близкими и новые знакомства помогают тренировать мозг и сохранять ясность ума.