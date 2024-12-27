Терапевт Тен: пьяный человек рискует упасть на улице и замерзнуть насмерть

Выпивший человек рискует упасть и замерзнуть насмерть на улице. Об опасности самостоятельного передвижения пьяных людей рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в беседе с News.ru .

Специалист отметила, что спиртное расширяет сосуды, создавая ощущение тепла, но при этом организм остывает быстрее. В состоянии сильного опьянения человек может потерять сознание и замерзнуть, особенно при низкой температуре.

Кроме того, из-за алкоголя нарушается работа мозжечка, что приводит к потере равновесия и координации. Человек может упасть и получить травму или даже перелом.

Чтобы избежать травм и летальных исходов, врач рекомендует провожать выпивших гостей до дома или вызывать им такси и лично сажать в машину. Если знакомый выглядит плохо, нужно следить за его состоянием, предупредила Тен.