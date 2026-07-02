Терапевт Султанова предупредила об опасности самолечения при головной боли

Увеличение числа людей, страдающих от хронических головных болей, беспокоит медицинских специалистов. Это связано с ускоряющимся темпом жизни, стрессами и нерегулярным режимом дня и сна, сообщила терапевта Ольга Султанова в разговоре со «Свободной Прессой» .

Люди часто пытаются облегчить боль с помощью обезболивающих таблеток, но это не решает проблему, а лишь временно снимает симптомы. Такой подход может привести к хроническим болям, так как истинные причины не выявлены и не устранены.

Головная боль может быть признаком серьезных заболеваний, поэтому не стоит заниматься самолечением, особенно при повторяющихся болях. Терапевт или невролог проведут диагностику и назначат подходящее лечение после анализа результатов обследования. Если головная боль сопровождается другими симптомами, такими как помутнение сознания или головокружение, это может быть опасно.

В случае если головная боль является следствием ЛОР-заболеваний, терапевт направит пациента к соответствующему специалисту. Врач также может назначить дополнительные обследования, включая МРТ, КТ и другие лабораторные тесты.