Терапевт Бурнацкая развеяла миф о целебных свойствах морской воды для порезов

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала Life.ru , что морская вода не всегда полезна для заживления порезов и может даже привести к серьезным инфекциям.

Терапевт отметила, что небольшие царапины и неглубокие порезы не являются строгим противопоказанием к купанию, если рана чистая и уже не кровоточит. Однако глубокие порезы, рваные раны, свежие швы, ожоги и любые повреждения с признаками воспаления — это строгое противопоказание для погружения в воду.

Чем больше площадь повреждения и чем глубже рана, тем выше вероятность проникновения бактерий. Поэтому купаться при глубоких порезах, рваных ранах, свежих послеоперационных швах, ожогах и активно кровоточащих повреждениях категорически не рекомендуется.

Светлана Бурнацкая подчеркнула, что опасность представляет не столько сама морская вода, сколько попадание микроорганизмов в поврежденную кожу. Риск заражения столбняком через морскую воду крайне низок, но его нельзя полностью исключать, особенно если рану получили на пляже при контакте с песком, камнями или металлическими предметами.

Перед купанием врач советует обработать повреждение антисептиком, а для крупных ссадин использовать водостойкие пластыри или повязки. После купания поврежденный участок необходимо тщательно промыть пресной водой, удалить остатки соли, песка и других загрязнений, затем высушить кожу и повторно обработать ее антисептиком.