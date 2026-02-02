Терапевт рассказал, как засыпать быстрее

Хронический недосып может заметно сократить продолжительность жизни. Об этом заявил испанский врач-терапевт Висенте Мера в интервью изданию 20minutos .

По словам Меры, подготовку ко сну следует начинать как минимум за час. Основой вечернего ритуала он назвал меру в использовании гаджетов. Свет от экранов смартфонов, телевизоров и планшетов подавляет выработку мелатонина и мешает мозгу перейти в режим отдыха. Вместо этого врач рекомендовал постепенно снижать освещение в помещении и создавать спокойную обстановку.

Дополнительный расслабляющий эффект дает теплый душ или умывание теплой водой. Это снижает напряжение и сигнализирует организму о приближении сна. Мера также посоветовал медитацию и практики осознанного дыхания, которые замедляют сердечный ритм и снижают тревожность.

Отдельно терапевт подчеркнул важность стабильного режима сна. Он заявил, что ложиться спать и просыпаться следует в одно и то же время каждый день, включая выходные. Регулярность отдыха помогает синхронизировать биологические часы.

Ранее российский врач-терапевт обратила внимание на проблему усталости и хронической сонливости, возникающую даже при соблюдении режима сна и отдыха. По ее словам, такие симптомы могут указывать на нарушения в работе щитовидной железы.