Врач Чернышова указала на связь сонливости и проблем с щитовидкой

Терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова обратила внимание на проблему усталости и хронической сонливости, возникающую даже при соблюдении режима сна и отдыха. Подобное состояние может сигнализировать о серьезных заболеваниях, сообщила Pravda.Ru.
По словам врача, наиболее вероятной причиной хронической нехватки сил является нарушение функций щитовидной железы, сопровождающееся недостаточной выработкой гормонов.
«Похожие проявления бывают и при нарушениях работы центральной нервной системы», — отметила медик.
К причинам она также отнесла апноэ. Периодические остановки дыхания во сне приводят к нехватке кислорода, добавила «Пенза-пресс».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте