Терапевт Подщипкова рассказала о применении народных средств при простуде

Народные средства остаются популярными даже с развитием медицины. Терапевт Татьяна Подщипкова рассказала «ТСН24» , как они могут помочь при простудных и вирусных заболеваниях.

Некоторые травы могут быть эффективными в качестве вспомогательных средств: ромашка — противовоспалительное и успокаивающее, мята перечная — облегчает симптомы синдрома раздраженного кишечника, имбирь — уменьшает тошноту, клюква — помогает в профилактике инфекций мочевыводящих путей.

Но при серьезных заболеваниях, таких как гипертония или сахарный диабет, никакие травы не заменят лекарств.Подщипкова подчеркивает, что их можно использовать только как вспомогательное средство и после консультации с врачом.

Простые домашние процедуры также могут помочь при простуде: увлажнение воздуха, промывание носа солевым раствором, теплый душ, постуральный массаж, дыхательная гимнастика.

Однако есть методы, которых следует избегать: отказ от антибиотиков при бактериальных инфекциях, использование раздражающих и токсичных растворов для полоскания горла, паровые ингаляции над горячей водой или картофелем.