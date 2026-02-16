Терапевт Пивоварова предупредила, что ожирение может привести к потере памяти

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова рассказала Lenta.ru , что жировая ткань в теле может негативно влиять на мозг.

Врач объяснила, что выделяемые жировой тканью цитокины могут преодолевать гематоэнцефалический барьер и вызывать хроническое воспаление в мозге. Это, в свою очередь, повреждает гиппокамп — ключевую структуру мозга для формирования и консолидации памяти. Из-за этого нарушаются связи между нейронами и может происходить их гибель.

Кроме того, ожирение часто сопровождается инсулинорезистентностью, при которой клетки тела перестают нормально реагировать на гормон инсулин. Инсулин защищает нейроны и регулирует их способность образовывать связи.

«Ожирение — ключевой фактор риска артериальной гипертензии, атеросклероза и диабета второго типа», — рассказала Пивоварова. Эти состояния повреждают сосуды, питающие мозг, что приводит к ишемии и повышает риск сосудистой деменции.

Исследования с помощью МРТ показывают, что у людей с ожирением наблюдается уменьшение объема мозга, особенно в лобных долях и гиппокампе, а также нарушение целостности белого вещества. Это замедляет скорость передачи информации между отделами мозга.