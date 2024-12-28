Терапевт Никулина посоветовала отказаться от пакетированных соков

Врач-терапевт и нутрициолог Ирина Никулина предостерегла от употребления пакетированных соков, особенно за праздничным столом. Об опасности таких напитков специалист рассказала в беседе с РИАМО .

Доктор отметила, что такие соки содержат большое количество сахара и мало полезных веществ. Они могут вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови, способствуя развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что всего один стакан пакетированного сока может содержать дневную норму сахара. Кроме того, напиток насыщен красителями и ароматизаторами, передает kp.ru.

Вместо пакетированных соков рекомендуется поставить на стол несладкие компоты или домашние лимонады, заключила Никулина.