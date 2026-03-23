Терапевт назвал главный предвестник инсульта

Внезапная и сильная головная боль может быть одним из самых тревожных сигналов, указывающих на приближающийся инсульт или другое острое нарушение мозгового кровообращения. Об этом рассказал терапевт Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru .

Врач вспомнил трагический случай с китайским стримером Ван Ефэй, которая потеряла сознание во время прямого эфира и позже скончалась от тяжелого кровоизлияния в мозг. Незадолго до потери сознания у женщины появилась резкая головная боль.

Именно этот симптом, как отметил врач, нередко становится главным предвестником сосудистой катастрофы, особенно если речь идет о кровоизлиянии или разрыве аневризмы.

Кондрахин пояснил, что при заболеваниях сосудов головного мозга опасность заключается в их скрытом течении. В отличие от многих сердечных патологий, такие состояния далеко не всегда заранее дают о себе знать и могут развиваться замедленно.

Именно поэтому любые необычные или особенно сильные головные боли нельзя оставлять без внимания. Особую настороженность должны вызывать недомогания, которые становятся регулярными, усиливаются или отличаются от привычных ощущений.

По словам врача, одним из главных факторов риска инсульта остается гипертония. Он отметил, что контроль артериального давления и своевременное лечение позволяют заметно снизить вероятность тяжелых сосудистых осложнений.

Врачи больницы в Домодедове несколько дней назад спасли мужчину с агрессивной формой инсульта. Пациент в возрасте 60-ти лет испытывал сильное головокружение, нарушения речи и двигательной функции. У него выявили тромбоз базилярной артерии.