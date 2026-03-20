Мужчину с агрессивной формой инсульта спасли в больнице в Домодедове

Мужчина в возрасте 60 лет поступил в больницу в Домодедове в тяжелом состоянии. Он испытывал сильное головокружение, нарушения речи и двигательной функции. У него выявили тромбоз базилярной артерии.

Мужчина внезапно почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Бригада доставила его в приемное отделение, после чего пациента обследовали.

Базилярная артерия поставляет кровь в важные части мозга. Ее тромбоз — это один из агрессивных видов ишемического инсульта. Благодаря быстрому обращению за помощью у мужчины были высокие шансы на спасение. Ему провели малоинвазивную операцию с применением ангиографа.

Тромб не мешал кровотоку, мужчина пришел в себя почти сразу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

«При инсульте действует правило „золотого часа“ — если больному оказать необходимую помощь в течение первых четырех часов после сосудистой катастрофы, то последствия от ишемического инсульта будут минимальными. Нам это удалось», — сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения сосудистого центра Леонид Гинзбург.

Сосудистый центр в Домодедове был первым в Подмосковье, где врачи начали делать подобные высокотехнологические операции. Эндоваскулярная хирургия позволяет проводить вмешательства без разрезов, через небольшие проколы.