Терапевт Маслова: сахарный диабет может быть причиной ночной жажды

Ночная жажда может быть симптомом опасных нарушений в организме. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Елена Маслова.

По словам специалиста, жажда ночью или вечером не всегда связана с бытовыми факторами. Иногда она сигнализирует о серьезных патологиях. Среди физиологических причин можно выделить съеденную на ужин острую или соленую пищу, сухой воздух в помещении, а также употребление кофеина или алкоголя перед сном — они вызывают обезвоживание, написал сайт sibdepo.ru.

Однако патологические состояния вызывают гораздо большую тревогу. Например, при сахарном диабете высокий уровень глюкозы провоцирует жажду и частое мочеиспускание. Еще одной причиной может быть несахарный диабет. Также чувство жажды вызывают заболевания почек и печени.

Как отметила специалист, сухость во рту может быть вызвана анемией, при которой в организме снижен уровень железа.