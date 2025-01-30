Терапевт Кызымко: обильное выпадение волос может сигнализировать о диабете

Обильное выпадение волос может быть обусловлено генетическим фактором, однако иногда это состояние указывает на наличие хронических заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт, дерматовенеролог Мария Кызымко в беседе с «Газетой.ru» .

Среди них — диабет, болезни щитовидной железы, синдром поликистозных яичников, волчанка, приводит слова специалиста сайт kp.ru.

В подростковом возрасте выпадение волос объясняется гормональными изменениями. Кроме того, обильный «волосопад» у взрослых порой говорит о нехватке витаминов и минералов, таких как железо, цинк и витамины группы B. Для выяснения точной причины следует обратиться к специалисту, резюмировала Кызымко.