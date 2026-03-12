Терапевт Кудинов отметил, что биоритмы человека во многом запрограммированы генетически

Изменить хронотип и превратиться из «совы» в «жаворонка» практически невозможно, однако можно скорректировать его с помощью стабильного режима. Об этом написала Pravda.Ru .

Врач-терапевт Павел Кудинов отмечает, что привычный тип биоритмов — «жаворонки», «совы» — отличается временем максимальной активности организма. У людей с разными хронотипами пик умственной работоспособности наступает в разные периоды дня, что формирует их предпочтения по режиму сна и бодрствования, добавила «Пенза-пресс».

Биоритмы человека во многом запрограммированы генетически, но выстроить стабильный режим и облегчить ранние подъемы возможно, если придерживаться нескольких правил: вставать каждый день в одно и то же время, включая выходные и праздники; со временем станет легче засыпать в привычное время и проще просыпаться утром.