Терапевт Крупенин объяснил, что постоянный холод в ногах указывает на анемию или гипотиреоз

Ощущение холода в стопах даже в теплой одежде возникает из-за сужения сосудов, тесной обуви, сырости или нехватки движения. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор» Святослав Крупенин.

По словам специалиста, на холоде организм снижает приток крови к конечностям, чтобы сберечь тепло для внутренних органов. Слишком тесные носки или обувь сдавливают стопу и ухудшают кровоток, а влага ускоряет потерю тепла. Врач рекомендовал носить свободную обувь и сохранять ноги сухими, отметил KP.RU.

Крупенин добавил, что в норме стопы после холода согреваются за 10–30 минут. Поводом для визита к врачу должна стать постоянная зябкость, сопровождающаяся онемением, отеками, изменением цвета кожи или слабостью. Такие симптомы могут указывать на анемию, гипотиреоз или диабет.