Терапевт Космынин рассказал, что главная задача при укусе змеи — безопасно доставить пострадавшего в больницу

С приходом жары возрастает активность змей, и встречи с ними становятся более вероятными. Врач-терапевт Евгений Космынин рассказал URA.RU , как правильно действовать в случае укуса змеи, чтобы минимизировать опасность для здоровья.

По данным ВОЗ, от укусов змей в мире ежегодно погибает от 81 до 138 тысяч человек. В России смертельные случаи редки, но осложнения встречаются часто. Яды разных змей действуют по-разному: например, яд гадюковых разрушает ткани и влияет на свертываемость крови, а яды кобр поражают нервную систему. Определить «сухой» укус (когда змея кусает, но не впрыскивает яд) на глаз невозможно, поэтому врач советует любой укус считать потенциально ядовитым.

Для детей и пожилых людей укус змеи особенно опасен из-за быстрого развития системных реакций и тяжелого течения осложнений. У детей также сложнее определить симптомы из-за невозможности четко описать самочувствие.

Главная задача при укусе змеи — безопасно доставить пострадавшего в больницу. Единственное эффективное средство — противозмеиная сыворотка. Вот что нужно сделать:

Космынин предостерегает от распространенных ошибок: нельзя использовать жгут, отсасывать яд ртом или вакуумными присосками, делать разрезы на месте укуса, прикладывать лед и охлаждать место укуса, давать алкоголь, кофеин и обезболивающие без назначения врача. Эти действия могут усугубить состояние пострадавшего.