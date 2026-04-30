Терапевт Кондрахин предупредил, что майские праздники на юге могут обернуться болезнью

Отдых на юге во время майских праздников может негативно сказаться на здоровье и привести к упадку сил, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Москвой 24» .

По словам специалиста, резкая смена климата и условий жизни может вызвать стресс у организма и снизить иммунитет.

«Такой процесс сначала проходит для человека незаметно: не ощущается ни боли, ни дискомфорта, мозг отдыхает. Однако организм в это время испытывает стресс, а иммунитет падает», — отметил Кондрахин.

Особенно чувствительны к таким переменам дети до пяти лет, так как их адаптационные механизмы еще только формируются. Врач рекомендует планировать поездки в жаркие страны на летний период и оставаться там не менее двух недель, чтобы организм успел адаптироваться.