Терапевт Каландия рассказал, как избавиться от постоянной усталости

Чувство усталости, которое не проходит даже после хорошего сна, может указывать на проблемы в организме. Терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал «Известиям» о том, как справиться с этой проблемой.

Первым шагом врач рекомендует исключить дефицитные состояния, такие как недостаток железа, витамина D и витаминов группы B. Эти вещества важны для энергетического обмена, работы нервной системы и мышц. Их нехватка может проявляться не только усталостью, но и снижением концентрации, раздражительностью и головокружением.

Каландия также подчеркнул важность качества сна. Даже если человек спит семь-восемь часов, его сон может быть поверхностным или фрагментированным. Например, при синдроме обструктивного апноэ сна происходят кратковременные остановки дыхания, из-за чего организм не получает полноценного отдыха.

Среди эндокринных причин усталости врач отметил нарушения работы щитовидной железы, в частности, гипотиреоз. При этом состоянии замедляются обменные процессы, снижается уровень энергии, появляются ощущение вялости и апатии.

«Другая возможная причина — хронический стресс. Постоянно повышенный уровень кортизола истощает ресурсы организма, что со временем приводит к ощущению «выжатости», — добавил Каландия.

Усталость может быть связана с малоподвижным образом жизни, несбалансированным питанием и недостаточным потреблением воды. В некоторых случаях она становится одним из первых симптомов хронических заболеваний, таких как сахарный диабет или преддиабетические состояния, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и другие.