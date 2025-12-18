Терапевт Ярцева предостерегла гипертоников и диабетиков от моржевания
Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева предостерегла людей с тяжелой гипертонией, выраженным атеросклерозом и некомпенсированным сахарным диабетом от занятий моржеванием. Об этом сообщила «Москва 24».
Врач отметила, что при легкой или умеренной гипертонии, которая хорошо контролируется медикаментозной терапией, моржевание не запрещено, но важно соблюдать меры предосторожности. Она посоветовала заходить в ледяную воду медленно и спокойно, чтобы дать организму возможность адаптироваться.
По словам медика, резкое погружение может вызвать состояние шока и мышечный спазм, который лишает человека возможности плыть и нормально дышать. Терапевт порекомендовала начинать моржевание с ежедневных окунаний в водоем или под душем, плавно снижая температуру воды.