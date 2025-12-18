Терапевт Ярцева предостерегла гипертоников и диабетиков от моржевания

Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева предостерегла людей с тяжелой гипертонией, выраженным атеросклерозом и некомпенсированным сахарным диабетом от занятий моржеванием. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Врач отметила, что при легкой или умеренной гипертонии, которая хорошо контролируется медикаментозной терапией, моржевание не запрещено, но важно соблюдать меры предосторожности. Она посоветовала заходить в ледяную воду медленно и спокойно, чтобы дать организму возможность адаптироваться.

По словам медика, резкое погружение может вызвать состояние шока и мышечный спазм, который лишает человека возможности плыть и нормально дышать. Терапевт порекомендовала начинать моржевание с ежедневных окунаний в водоем или под душем, плавно снижая температуру воды.