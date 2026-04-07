Терапевт Чиркова отметила, что совместное приготовление еды помогает сформировать у ребенка здоровые пищевые привычки

Врач-терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru сообщила, что родителям следует рассказывать детям о негативных последствиях употребления газировки и фастфуда. Она отметила, что важно прививать детям здоровые пищевые привычки и формировать рацион на основе полезных продуктов.

Чтобы у ребенка сформировались правильные пищевые привычки, Чиркова рекомендовала готовить полезные блюда, совместно ходить в магазин и объяснять, как выбирать продукты, привлекать детей к процессу приготовления пищи, а также ограничивать потребление фастфуда, полуфабрикатов и сладостей.

Врач подчеркнула, что сладкая газировка особенно вредна для организма, так как может привести к ожирению и диабету II типа. Она посоветовала знакомить детей с новыми вкусами и включать в их рацион рыбу, морепродукты, гречку и бобовые.

Кроме того, по мнению специалиста, важно обучать ребенка плаванию, организовывать подвижные игры и занятия спортом, такими как катание на лыжах, санках и велосипеде. Чиркова также рекомендовала избегать курения в присутствии детей и оберегать их от шумных застолий. Она обратила внимание на важность соблюдения режима дня и достаточного сна для здоровья ребенка.