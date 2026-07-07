Терапевт Чернышова указала на пользу поцелуев для иммунитета

Поцелуи могут помочь укрепить иммунитет и нормализовать артериальное давление. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью «Москве 24» .

По мнению эксперта, поцелуи активируют защитные силы организма. При контакте партнеры обмениваются микробами, что приводит к выработке антител и «мягкой» тренировке иммунитета. Кроме того, слюна содержит биологически активные вещества, такие как лизоцим, который убивает микробы.

«Еще этот процесс можно назвать настоящей гормональной бомбой, потому что происходит выработка серотонина, дофамина и окситоцина, а также эндорфинов», — добавила врач.

Также результаты исследований показали, что поцелуи помогают снижать выработку гистамина и уменьшать проявление аллергических реакций.