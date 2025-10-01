Терапевт Чернышова указала, что наличие цели в жизни способствует сохранению здоровья ума

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» подчеркнула, что наличие цели в жизни способствует сохранению здоровья и ясности ума. Она рекомендует столичным пенсионерам программу «Московское долголетие», которая предлагает широкий спектр занятий по интересам.

Для поддержания когнитивных навыков терапевт советует совершать непривычные действия, например, писать левой рукой или менять привычные маршруты. Также важно заниматься физической активностью и гулять на свежем воздухе.

Врач-терапевт Лариса Алексеева также отмечает, что поиск новых занятий после выхода на пенсию помогает сохранить ясный ум и продлить жизнь. Работа и хобби дают мотивацию и стимулируют иммунную систему. Средиземноморская диета и добавление в рацион определенных продуктов, таких как яйца и лосось, также способствуют сохранению когнитивных навыков.

Специалисты рекомендуют принимать специальные препараты при нарушениях работы сосудов, а также биологически активные добавки и витамины для стимуляции нейронных связей и памяти.