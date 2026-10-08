Терапевт Чернышова связала объем талии свыше 100 см с риском диабета

Объем талии более 100 сантиметров у мужчин и более 80 сантиметров у женщин может указывать на развитие сахарного диабета. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист объяснила, что эти параметры отражают количество висцерального жира — отложений на внутренних органах. По ее словам, для снижения рисков важно удерживать нормальный вес, а индекс массы тела не должен превышать 25.

Ранее в НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России заявили, что распространение диабета приобрело характер неинфекционной пандемии. Основной прирост заболеваемости происходит за счет диабета второго типа.