Терапевт Чернышова призвала к многослойности в одежде при перепадах температуры

Врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью Life.ru объяснила, как правильно одеваться, когда утром прохладно, а днем жарко. Главное правило — многослойность. Это поможет легко адаптироваться к погоде и чувствовать себя комфортно.

Первый слой — базовый. Он должен быть из дышащей ткани с хорошей влагоотдачей. Раньше рекомендовали хлопок, но сегодня более продвинутые синтетические ткани лучше справляются с задачей. Они отводят влагу от тела и остаются сухими при потоотделении.

Второй слой — утепляющий. Это может быть джемпер, кардиган, худи или толстовка. Важно, чтобы эту вещь было легко снять и убрать в сумку. Материал может быть любым — шерсть, хлопок или флис. Флис — отличный выбор: он легкий, теплый, дышащий и комфортный.

Третий слой — защитный (по необходимости). Если утром свежо или ветрено, добавьте тонкую ветрозащитную и влагозащитную куртку. Она не займет много места в сумке и защитит от порывов ветра и мелкого дождя.

Выбор одежды для нижней части тела зависит от места, куда вы направляетесь: в офис или на прогулку. Джинсы, юбки или легкие брюки — все подойдет. Обувь лучше выбрать закрытую, но дышащую: кроссовки или демисезонные туфли.

Также пригодятся аксессуары: шарф, баф или снуд защитят шею от ветра, а тонкие перчатки — чувствительные к холоду руки.

«Главный принцип: нижний базовый слой должен быть настолько комфортным, чтобы вы могли оставаться в нем весь теплый период дня, не испытывая дискомфорта. Все остальное — лишь съемная "надстройка" под погоду», — заключила эксперт.