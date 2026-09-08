Терапевт Богомолова назвала ходьбу поддержкой для иммунитета

Регулярная ходьба улучшает кровообращение, снижает уровень висцерального жира и помогает организму эффективнее справляться со стрессом, рассказала врач-терапевт «СберЗдоровья» Дарья Богомолова, сообщает RT .

Во время пеших прогулок улучшается циркуляция некоторых иммунных клеток, а ткани получают больше кислорода и питательных веществ. Ходьба также способствует снижению количества висцерального жира, который расположен вокруг органов брюшной полости.

Богомолова пояснила, что этот тип жира может повышать уровень С-реактивного белка — маркера воспаления. Хроническое воспаление связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых онкологических болезней.

Регулярная физическая активность улучшает работу эндотелия — внутренней оболочки сосудов. В частности, организм вырабатывает больше оксида азота, который расширяет сосуды и улучшает микроциркуляцию крови.

Кроме того, прогулки способствуют выработке эндорфинов и влияют на серотониновую систему. Это помогает улучшить настроение и сон, снизить болевые ощущения и риск депрессии. Умеренные нагрузки также поддерживают регуляцию кортизола и повышают устойчивость к стрессу.

Богомолова рекомендовала не менее 150 минут умеренной аэробной активности в неделю — например, ходить по 30 минут пять дней. Дополнительно полезно дважды в неделю выполнять силовые упражнения.