Технолог Гладкова предупредила, что блюда на праздничном столе не должны оставаться больше двух часов

Новогодние праздники часто сопровождаются длительными застольями и переполненным холодильником. Это увеличивает риск порчи продуктов и пищевых отравлений. Как избежать подобных проблем, рассказала технолог по качеству продукции «О’КЕЙ» Инесса Гладкова в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, готовые блюда не должны оставаться на столе при комнатной температуре дольше двух часов. Она посоветовала не накрывать салаты тарелкой или кухонным полотенцем, чтобы продукты не задыхались.

«Нарезки из мяса, сыра, фруктов и овощей быстро заветриваются, поэтому лучше готовить их небольшими объемами, которые можно быстро обновить», — добавила специалист.

Она призвала внимательно оценивать внешний вид, запах и вкус продуктов. Если блюдо изменило аромат, стало водянистым, потеряло структуру или появилось кислое послевкусие — лучше отказаться от его употребления.