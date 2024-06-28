Танцы и позитив. Врач объяснила, как не подорвать здоровье на выпускном

Чтобы не подорвать здоровье во время празднования выпускного, нужно соблюдать несколько простых правил. Семь советов дала главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Любовь Дроздова.

Выпускной — это особенный день, но алкоголь может омрачить праздник и превратить его в неприятное приключение. Поэтому от спиртных напитков лучше отказаться. Еще одно правило — соблюдать умеренность в еде. Также стоит не забывать пить достаточно воды.

«Не забывайте про воду — это ключевой элемент хорошего самочувствия», — отметила Дроздова.

Не менее важно избегать перегревания и переохлаждения, а также хорошо выспаться перед мероприятием. Движение — это жизнь, поэтому на празднике нужно больше танцевать. В заключение врач посоветовала общаться позитивно.

Президент Владимир Путин ранее обратился к выпускникам и пожелал им найти свое предназначение.