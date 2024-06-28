Танцы и позитив. Врач объяснила, как не подорвать здоровье на выпускном

Врач Дроздова посоветовала отказаться от алкоголя и танцевать на выпускном

Чтобы не подорвать здоровье во время празднования выпускного, нужно соблюдать несколько простых правил. Семь советов дала главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Любовь Дроздова.

Выпускной — это особенный день, но алкоголь может омрачить праздник и превратить его в неприятное приключение. Поэтому от спиртных напитков лучше отказаться. Еще одно правило — соблюдать умеренность в еде. Также стоит не забывать пить достаточно воды.

«Не забывайте про воду — это ключевой элемент хорошего самочувствия», — отметила Дроздова.

Не менее важно избегать перегревания и переохлаждения, а также хорошо выспаться перед мероприятием. Движение — это жизнь, поэтому на празднике нужно больше танцевать. В заключение врач посоветовала общаться позитивно.

Президент Владимир Путин ранее обратился к выпускникам и пожелал им найти свое предназначение.

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