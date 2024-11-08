«Сыпь даже во рту». Мать 2 детей рассказала, как они заразились вирусом Коксаки на Кубани

Жительница Краснодара рассказала о том, как двое ее детей перенесли заражение вирусом Коксаки. Детали женщина раскрыла в беседе с RT .

По словам матери, сначала у детей появились насморк и кашель, затем на ладонях, на стопах и даже во рту — сыпь.

Сопровождалось все это повышенной температурой — она подскакивала до 38 градусов. Помимо жара, по ночам детей мучила рвота, добавила собеседница издания.

Женщина выразила уверенность, что дети заражают друг друга в детском садике.

«Сейчас инфицированы минимум три ребенка из группы», — подчеркнула она.