Россиянам рассказали, как снизить риск заражения вирусом Коксаки

Основными мерами профилактики вируса Коксаки является регулярная дезинфекция детских вещей, тщательное соблюдение личной гигиены, поддержание естественного иммунитета и соблюдение правил обработки продуктов питания. Об этом РИА «Новости» сообщила глава центра профилактики и здоровья Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.
По ее словам, этот вирус в основном передается от человека к человеку, предметами, через контакт с зараженными поверхностями и фекально-оральным путем.
«Руки мыть необходимо после посещения туалета или общественных мест не менее 20 секунд с мылом, а также после смены подгузников у ребенка и перед приемом пищи. Если нет такой возможности, то нужно использовать антисептик с содержанием спирта как минимум 60%», — сказала врач.