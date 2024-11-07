Россиянам рассказали, как снизить риск заражения вирусом Коксаки

По ее словам, этот вирус в основном передается от человека к человеку, предметами, через контакт с зараженными поверхностями и фекально-оральным путем.

«Руки мыть необходимо после посещения туалета или общественных мест не менее 20 секунд с мылом, а также после смены подгузников у ребенка и перед приемом пищи. Если нет такой возможности, то нужно использовать антисептик с содержанием спирта как минимум 60%», — сказала врач.

Ранее департамент здравоохранения Москвы подтвердил случаи заражения вирусом Коксаки в столице.