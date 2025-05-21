Студентов и школьников призвали не пропускать приемы пищи во время экзаменов

В преддверии летней экзаменационной поры Роспотребнадзор по Петербургу и Ленинградской области напоминает студентам и школьникам о важности рационального питания для поддержания нормальной работы мозга и преодоления стрессового состояния. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» .

Регулярные приемы здоровой пищи помогут облегчить учебу и восстановление сил в этот ответственный период. Специалисты подчеркивают, что важно избегать пропуска приемов пищи, переедания и поспешного питания. Необходимо исключить продукты с высоким содержанием сахара и соли, такие как кондитерские изделия и блюда быстрого приготовления. Энергетический всплеск, вызванный быстрой углеводной пищей, вскоре сменяется упадком сил и потерей внимательности.

Полезные рекомендации включают включение в ежедневный рацион рыбы и морепродуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, свежих фруктов и овощей разных цветов, снабжающих организм витаминами и антиоксидантами. Отличным дополнением станут орехи и семечки, являющиеся полезными источниками здоровых жиров и микроэлементов, важные для оптимального функционирования нервных клеток. Добавьте в рацион ягоды и цитрусовые, способные уменьшить стресс и поддержать иммунитет.

Завершить здоровый завтрак или обед можно небольшим ломтиком шоколада высокого качества (с содержанием какао более 70%), который обеспечит быстрый приток энергии и хорошее настроение.