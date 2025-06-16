Стратегию персонализированной терапии рака представят на ПМЭФ

Новую разработку в области онкологии, над созданием которой работали специалисты Санкт-Петербургского научного центра РАН и Института иммунологии и физиологии УрО РАН, представят на площадке «Территория инноваций» в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Проектом руководили академик РАН Валерий Черешнев и главный научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Сергей Оникеенко. Российская инновационная методология благодаря глубокому молекулярному анализу опухоли и применению информационных технологий и РНК-секвенирования поможет создать уникальный для каждого пациента «молекулярный портрет опухоли».

Новая технология поспособствует переводу агрессивной стадии заболевания в хроническое состояние. Стратегия доказала свою эффективность во время клинических испытаний с пациентами, у которых диагностированы метастатический рак почки, мелкоклеточный рак легкого, саркома матки и рак молочной железы.

ПМЭФ пройдет в 28-й раз. В этом году форум пройдет в «Экспофоруме» с 18 по 21 июня. Во время пленарного заседания, запланированного на 20 июня, по традиции выступит президент Владимир Путин.