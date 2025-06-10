Путин выступит на ПМЭФ 20 июня

Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 20 июня. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин будет на ПМЭФ, конечно же. Будет традиционное выступление, будет традиционное участие в панельной дискуссии», — заявил официальный представитель Кремля.

Он не ответил на вопрос о том, будут ли сюрпризы на форуме в 2025 году, но добавил, что организаторы всегда стараются делать что-то новое.

ПМЭФ состоится 18-21 июня, пленарное заседание запланировали на 20-е число. Площадкой мероприятия станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Ключевая тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

На сайте ПМЭФ ранее опубликовали список спикеров. В деловой программе — более 150 конференций и свыше 600 выступающих и модераторов.