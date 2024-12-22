Сторонники американского происхождения сифилиса привели новые доказательства

Источником происхождения сифилиса является Южная Америка. К такому выводу пришли арехогенетики Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге по итогам исследования останков древних людей, сообщило издание Live Science .

Ученый Кирстен Бос заявила, что во время работы с геномами древних останков выявили следы прародителей венерического заболевания, поразившего Европу в конце XV века после открытия Америки Христофором Колумбом.

«Полученные данные явно подтверждают, что корни сифилиса и его известных родственников находятся в Южной Америке», — заявила она.

Спор о происхождении бледной трепонемы — возбудителя сифилиса — продолжается уже много десятков лет. До этого ученые находили следы венерического заболевания в останках людей в странах Европы, живших задолго до Колумба. В частности, сифилис обнаружили в костях древних германцев из эпохи Великой Римской империи.

Ранее врач-терапевт Полина Лепилова назвала одним из признаков сифилиса появление пятен на слизистой языка, которые напоминают континенты географической карты. Она добавила, что подобные высыпания приводят к изменению вкуса и проблемам с дикцией.