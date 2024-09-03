Врач Лепилова: пятна на языке могут указывать на сифилис

Выраженное отторжение ткани слизистой оболочки языка с появлением пятен, которые внешне напоминают континенты географической карты, может указывать на сифилис или грипп. Об этом рассказала врач-терапевт Полина Лепилова в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, также так называемый географический язык может сигнализировать о нарушениях работы желудочно-кишечного тракта. Зачастую такое состояние сопровождается покалыванием, изменением вкуса и проблемами с дикцией.

Для профилактики появления подобных пятен на языке врач посоветовала отказаться от курения и алкоголя.

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