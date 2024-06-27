«Стопроцентная выживаемость». Разработчик рассказал о новом препарате от ботулизма
Ученый Щебляков: испытания нового препарата от ботулизма прошли успешно
Новый препарат от ботулизма в рамках доклинических испытаний обеспечил 100-процентную выживаемость животных при летальной интоксикации. Об этом рассказал один из разработчиков лекарства, заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ имени Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков.
Препарат предназначен для экстренной профилактики и терапии заболевания, вызванного токсином ботулизма типа А.
«На первом этапе клинических испытаний будет оцениваться уже безопасность применения нашей разработки у здоровых добровольцев», — отметил Щебляков.
Лекарство создали на основе нейтрализующих моноклональных антител. Такие препараты широко используют для терапии разных инфекционных болезней. Лекарства помогают избежать нежелательных реакций, подчеркнул эксперт.
Российский препарат откроет новые возможности для лечения ботулизма, заявил ранее внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.