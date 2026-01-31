Стоматологи обманули итальянку на 11 зубов и круглую сумму

В Турине стоматологи убедили пациентку согласиться на дорогое лечение и удалили 11 здоровых зубов. За обман они получили тюремные сроки и обязаны выплатить компенсацию, сообщила газета Corriere della Sera .

Женщина обратилась в частную клинику, чтобы решить незначительную проблему с боковыми зубными мостами. Но врачи соврали, что все намного серьезней — если не провести лечение по новой американской методике, то можно потерять все зубы. При этом они даже не назначили обязательный панорамный рентгеновский снимок.

Во время четырехчасовой операции пациентке удалили 11 здоровых зубов. Через три дня она пришла на протезирование. Вместо постоянных несъемных протезов ей поставили временные рентгенопрозрачные. Из-за этого женщина долгое время не могла нормально есть и разговаривать.

За причинение вреда здоровью, мошенничество и незаконную медицинскую деятельность суд приговорил доктора, который назначил неправильное лечение, к одному году пяти месяцам заключения. Его коллега, который проводил процедуру, получил три месяца. Оба стоматолога должны компенсировать потерпевшей 14,3 тысячи евро.

